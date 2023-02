Oroscopo Paolo Fox oggi 27 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 27 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, questo lunedì vi regala una bella sensibilità grazie a una particolare combiodi pianeti. Tenete a freno l'impulsività in amore, sul lavoro belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 febbraio 2023: Toro

Caro toro, arriva un bellissimo periodo per l'amore che può finalmente spiccare il volo con una Venere che entra nel segno da venerdì. Sul piano lavorativo attenzione solo a qualche discussione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, attenzione a questa giornata che vi vede molto razionali e poco sentimentali. Sul lavoro c'è nervosismo ma cercate di non litigare con nessuno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 febbraio 2023: Cancro

Caro cancretti, la settimana inizia con una Venere nel segno che regala bellissime emozioni. Siete più passionali che mai e sul lavoro otterrete un aumento oltre che nuove opportunità.



