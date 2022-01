Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 27 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, la luna è di nuovo favorevole quindi è ottima questa giornata per vivere tutte le emozioni più belle dell'amore. Sul lavoro c'è ancora qualche ostacolo da superare ma un po' alla volta riuscirete a fare tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2022: Toro

Cari toro, la luna è nel vostro segno e vi porta una bella dose di energie. Sul lavoro tutte le questioni lasciate in sospeso potranno essere finalmente affrontate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, oggi siete un po' di cattivo umore per qualcosa andato storto in amore o in famiglia. Sul lavoro avete raggiunto una fase di equilibrio anche se potrebbe esserci ancora qualcosa da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, c'è un po' confusione nell'aria quindi attenzione in questa giornata. Sul lavoro è fase di cambiamenti quindi cercate di cavalcare l'onda.



