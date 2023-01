Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 gennaio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2023: Ariete

Cari Ariete, in questa giornata c'è qualcosa da risolvere in amore quindi non abbiate paura di affrontare discorsi difficili. Sul lavoro avrete modo di ottenere qualcosa in più del solito e forse anche una bella conferma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2023: Toro

Cari toro, oggi potrebbero esserci discussioni in amore quindi attenzione alle parole. Per quanto riguarda la sfera professionale arrivano soddisfazioni, attenzione solo a qualche collega del leone o della bilancia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore massima attenzione perché le stelle oggi non sono dalla vostra parte e soprattutto l'umore è un po' a terra. Sul lato professionale, invece, tutto l'impegno sarà ripagato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2023: Cancro

Cari cancretti, per l'amore non è un periodo eccezionale, forse c'è un po' di rancore nei confronti del partner ma prima o poi dovrete affrontare anche i discorsi difficili. Sul lavoro, invece, nonostante la stanchezza, è un periodo buono.



