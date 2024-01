Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Come inizia l’ultimo fine settimana di gennaio? Anche in questo sabato mattina iniziamo la giornata con l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 27 gennaio 2024, cosa prevedono le stelle per i dodici segni zodiacali? Quali sono i segni più fortunati di questo giorno di weekend e quelli con un cielo un po’ più storto che faticheranno di più? Come sempre, le previsioni astrologiche che ogni mattina vengono trasmesse dalle frequenze di Radio Lattemiele, ci aiutano a prendere un po’ le misure di questa giornata, grazie all’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Scopriamo cosa ci aspetta, nel dettaglio, con le previsioni segno per segno su lavoro, amore, fortuna, benessere e molto altro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, fase faticosa. Passerà, ma in questo momento è facile perdere le staffe. Bisogna fare lo stretto indispensabile e contare fino a dieci prima di parlare, sopratutto sul lavoro, ma non solo. Questa venere dissonante complica infatti le questioni di cuore. Se ci sono problemi fisici vanno affrontati con coraggio e determinazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2024: Toro

Cari toro,penso che in questi giorni ci siano decisioni importanti da prendere in campo lavorativo. Potete anche decidere di cambiare strada, perchè se siete stufi di dove vi trovate, ora il cielo vi sostiene per fare la scelta giusta. Questa venere racconta di un amore da proteggere e ritrovare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli,non agitare le acque perchè il periodo è ancora complesso. In amore però si riprende pian piano, se ancora non tutto è chiaro dipende dalle circostanze e probabilmente anche da questioni e polemiche che si trascinano da tempo che è ora di affrontare o dimenticare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, vi sentite che il mondo sia tutto contro di voi, ma è colpa della tempesta planetaria: non è vero che è tutto nero, siete voi a vedere così tutto ciò che vi circonda in questo momento. Ma è un abbaglio dovuto al nervosismo. In amore occhio alla gelosia

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2024: Leone

Cari leone,volete fare chiarezza, avete bisogno di dire pane al pane e sarà facile uscirvene con affermazioni taglienti, quindi attenzione alle parole di troppo. Se state vivendo una crisi in amore, forse questi momenti difficili sono legati al fatto che ultimamente si è pensato troppo al lavoro, rimediate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, Venere finalmente torna positiva vi fa molto recuperare terreno in amore, soprattutto se il vostro rapporto è legato a un’amicizia amorosa: non solo passione ma tanta complicità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia,la tensione in questo momento è normale:possono esserci problemi personali e difficoltà famigliari, abbiate pazienza, resistete perché il tempo è galantuomo. Siete pensierosi e confusi, non fate le ore piccole

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, le storie che non funzionano si possono anche tagliare, non vi incaponite in rapporti per cui non vale la pena lottare, considerate che molto è importante la vostra serenità da recuperare

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, approfittate di questo weekend che vi porta belle emozioni da vivere come avventure: uscite, frequentate gente nuova, divertitevi, vivete al massimo questo bel sabato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno,il vostro cielo è sempre tanto importante, di quelli che aiutano a realizzare sogni che tenete nel cassetto da troppo tempo, anche l'amore vi sta aspettando, se siete soli guardatevi intorno

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, questo weekend riporta al centro della vostra attenzione il denaro: nuove spese, ma il sole vi aiuta e arrivano giornate forti per le relazioni sentimentali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, dovete capire cosa c’è nel vostro cuore dopo un inizio mese veramente difficile, allontate le persone negative e impegnatevi per recuperare un rapporto se pensate che ne valga la pena. Ritorna la creatività che vi contraddistingue