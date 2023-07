Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, vi trovate in un momento importante della vostra vita anche se faticoso. Arrivano vittorie con Venere positiva e anche soluzioni. In questo momento avete voglia di liberarvi di un peso. In amore non lasciate il certo per l'incerto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2023: Toro

Cari toro, il vostro è un segno che esce da mesi di tensioni e adesso finalmente arrivano successi. Se una certa tensione riguarda i soldi e il lavoro entro metà agosto arrivano soluzioni. Non siate pessimisti, cautela in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, c'è uno stato di eccitazione positiva nell'aria che andrebbe rivolto all'amore. I sentimenti possono sbocciare. Saturno dissonante porta ritardi sul lavoro e la luna opposta chiede di non fare troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, questo è un momento di "potature" con un distacco emotivo o un progetto da lasciare. Ma i tagli serviranno per una nuova crescita personale. Da cosa nasce cosa quindi non disperate.



