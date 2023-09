Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 27 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, c'è ancora qualche problema da risolvere legato a contenziosi di soldi o legali. Nonostante questo, il cielo di oggi è liberatorio per certi versi che permette di andare avanti. Venere favorevole crea migliori condizioni per ravvivare la coppia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2023: Toro

Cari toro, questa giornata è dalla vostra parte e porta a iniziare cambiamenti importanti che avranno i loro frutti il prossimo mese. In amore c'è ancora qualche perplessità ma da ottobre riuscirete a risolvere tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, c'è un po' di agitazione nell'aria, attenzione. Le stelle parlano di una situazione di incertezza in amore e anche una certa lontananza. Cercate di risolvere a breve i problemi di cuore perché ottobre non sarà il mese ideale per l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2023: Cancro

Cari cancro, sul lavoro potrebbe esserci qualche lotta in più da fare o qualche nuovo progetto molto impegnativo con cui fare i conti. E se il lavoro sta prendendo quasi tutto il vostro tempo, in amore si può ritrovare un po' di passione.



