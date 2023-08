Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, forse la generosità vi ha portato a fidarvi di persone che si sono rivelate inaffidabili: bisognerà rimettere in ordine la situazione, soprattutto per quanto riguarda questioni finanziarie e legali. Quella di oggi è una giornata discontinua: la serata può essere comunque migliore della mattinata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto 2023: Toro

Cari toro, negli ultimi tempi c'è stata qualche agitazione di troppo, dovuta a cambiamenti e ritardi vari. Nelle prossime settimane saranno comunque chiarite alcune questioni lavorative e dispute di vario genere. Anche se l'amore ha dovuto sopravvivere a qualche litigio, se i rapporti sono preziosi è giusto mantenerli vivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, qualche ritardo vi lascia perplessi, ma sono situazioni risolvibili entro pochi giorni, in modo da poter poi programmare a dovere progetti e idee in vista di settembre. L'amore andrà in crescendo: i prossimi giorni si preannunciano interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, per alcuni di voi il Ferragosto è stato all'insegna di nervosismi e tensioni e sicuramente adesso bisognerà fare i conti con questioni burocratiche. Oggi sussiste confusione generale, ma dal 31 agosto si potrebbe cominciare a trovare tranquillità.



