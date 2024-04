Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, domenica 28 aprile 2024 di Paolo Fox? l' astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Scopriamo dunque il cielo e le stelle secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 28 aprile 2024. E ricordate, comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, buona domenica! Ci avviciniamo a un nuovo periodo che promette soluzioni di problemi che vi strascinate da un pò, anche chi è stato male recupera, primavera ed estate, per voi queste stagioni sono top. Le coppie possono iniziare a pensare a mettere su casa e anche a fare figli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2024: Toro

Cari toro, bellissimo sarà il cielo di maggio per voi con tanti pianeti pronti a sostenervi. Da domani, per esempio, nel vostro segno arriva Venere. Se ci sono persone che vi piacciono e bei progetti datevi da fare per cercare di concretizzare, attenzione solo ai rapporti fragili e a possibili bugie in amore, pretendete chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, queste giornate sono un pò pensierose per voi, da domani inizia un bel periodo per l'amore che arriverà al suo momento più importante in giugno, con pesci e vergine i rapporti rimangono però complicati, non pesate alle delusioni passate, non ne vale la pena.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, buona domenica. Questa luna è in opposizione oggi e quindi vi fa sentire un pò ribelli, come il vostro spirito, ma sforzatevi di superare l'agitazione perchè è arrivato il momento di ritrovare un pò di serenità. Ancora discussioni sul lavoro, ma se ne esce a breve.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2024: Leone

Cari Leone, al momento la vostra situazione sentimentale è un pò sottotono, mentre sul lavoro è tornata grande motivazione ed energia. Attenzione nei rapporti, perchè non c'è chiarezza in molte frequentazioni e rischiate di prendere un abbaglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, sarà un maggio importante per voi, ma ancora dovete lavorare per sciogliere diversi nodi, sia nei rapporti che sul lavoro, insomma, maggio vi promette una importante ripresa ma ancora per qualche giorno le ansie vi affliggono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, oggi basta poco per farvi arrabbiare, basta una parola storta, una posizione che non vi piace, un'espressione e potreste esplodere. Questo è un avviso sopratutto per chi vi sta vicino. La vostra ribellione si fa sentire: "basta limiti", è questa la vostra bandiera del momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, oggi e domani avrete una bella luna dalla vostra parte quindi fatevi avanti, non esistate, se dovete presentare un progetto, un'idea fatelo, ma accettate i consigli che vi verranno dati e valutate bene le critiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, buona domenica. Per voi è importante dimenticare il fatto che siete insofferenti sul lavoro, non è il momento migliore per andare in competizione e tenere il punto. Volete gratificazioni, ma non è il momento di fare polemiche.La ruota girerà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, luna e giove sono oggi favorevoli, da domani lo sarà anche venere quindi sapzio all'amore: nuovi incontri per chi li desidera, ma ci sarà anche la possibilità di un ritorno di fiamma, l'importante è che siate consapevoli di quello che volete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, buona domenica! In questo momento dovete contare sulle amicizie, avete voglia addirittura di un'amicizia amorosa, insomma per voi ora sono importanti questo tipo di relazioni, basate sulla complicità. Sul lavoro per ora state vivendo un periodo di riflessione e studio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, si prospetta un momento di forza. Maggio per voi sarà un mese di risposte, di accordi chiusi con successo, e da domani arriva anche una venere complice, quindi non tiratevi indietro, buttatevi nelle cose che volete portare avanti, le stelle vi sostengono.