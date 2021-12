Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, la luna è opposta quindi fate molta attenzione in amore, soprattutto nelle prime ore del giorno. Sul lavoro c'è qualcuno che potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2021: Toro

Cari toro, la giornata di oggi inizia bene per l'amore e iniziate a fare progetti per il futuro. Sul lavoro inizia una fase di recupero soprattutto per chi lavora con il pubblico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, la luna di oggi rende più belle le emozioni quindi godetevi questo bel momento senza pensare troppo. Sul lavoro ci sono soddisfazioni per gli ultimi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, quest'anno avete voglia di un Capodanno tranquillo e sereno, quindi, organizzate qualcosa del genere con poche persone. Sul lavoro bisogna rivedere alcune cose.



