Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore è il momento giusto per dire al partner ciò che vi manca nella vostra relazione e sul lavoro aspettatevi belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2022: Toro

Cari toro, questa fine di dicembre porta una bella dose di energie da riversare tutte in amore. Sul lavoro è arrivato il momento di fare delle scelte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, bella questa giornata per i sentimenti e i single potrebbero anche conoscere qualcuno di speciale. Sul lavoro arriva la possibilità di fare cose nuove.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, questo cielo per l'amore è molto interessante e in grado di far capire davvero ciò che si vuole. Sul lavoro belle conferme in arrivo.



