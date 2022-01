Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, ci vuole cautela in amore anche perché le tensioni andrebbero messe da parte per evitare rischi nella coppia. Chi ha ancora dubbi tra due storie da febbraio deciderà. Sul lavoro arrivano rinnovemnti di contratti in primavera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2022: Toro

Cari toro, in questa giornata dedicate le vostre energie all'amore anche perché sul lavoro è un momento di profonda riflessione e cambiamenti. Dovrete fare delle scelte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, dedicate questa giornata ai vostri interessi anche perché ci sarà spazio per l'amore che arriverà a stravolere la vostra vita a breve. Dal punto di vista lavorativo sarebbe meglio fare una piccola pausa per riprendersi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore c'è una situazione abbastanza nervosa quindi massima attenzione perché potrebbero arrivare ripensamenti. Sul lavoro ci sono novità ma non sperperate tutti i soldi guadagnati.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 28 gennaio 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione