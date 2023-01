Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 gennaio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2023: Ariete

Cari ariete, questa giornata regala bellissime emozioni quindi non frenatevi in amore. Sul lavoro c'è ancora bisogno di impegnarsi e dare tanto ma le soddisfazioni sono dietro l'angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2023: Toro

Cari toro, attenzione perché questa giornata porta un po' di dubbi d'amore. Cercate, però, di schiarirvi le idee e sul lavoro fate sentire la vostra voce, dimostrate a tutti chi siete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2023: Gemelli

Cari gemelli, queste stelle vi spingono a dedicarvi un po' di più all'amore che ultimamente avete accantonato. Sul lavoro vi sentite un po' persi ma l'unica cosa da fare è recuperare un po' di sicurezza in voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2023: Cancro

Cari cancretti, i single del segno potranno rimettersi in gioco in amore e cercare di trovare una nuova anima gemella. Sul lavoro fatevi valere e se qualcuno proverà a mettervi i piedi in testa, reagite.



