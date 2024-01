Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questa giornata di domenica scoprendo cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 28 gennaio 2024. Finalmente è arrivato il weekend e il giorno di riposo per molti, ma cosa possono aspettarsi i dodici segni zodiacali in questo giorno di libertà e relax? Chi riuscirà a godersi meglio la domenica e chi, invece, dovrà vedersela con un cielo e delle stelle che complicano le cose? Scopriamolo, come ogni mattina, con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, domenica 28 gennaio 2024, diramate dalle frequenze di Radio Lattemiele. Scopriamo quindi insieme nel dettaglio come andrà la domenica per i segni di aria, fuoco, acqua e terra, secondo l’astrologo più seguito d’Italia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, questa domenica invita ad un pò di relax, sopratutto mentale. Ce n'è bisogno viste le fatiche e preoccupazioni degli ultimi giorni. In alcuni casi avete a che fare con piccole problematiche, in altri addirittura con problemi fisici: circondatevi di persone care attorno. Attenti alle emozioni che non valgono nulla, ai rapporti che non vi servono e non vi fanno crescere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2024: Toro

Cari toro, potreste usare questa giornata per analizzare i punti deboli del vostro rapporto, le cose che non vi convincono fino in fondo.Sul lavoro sentite il fiato sul collo di persone non amiche, qualche questione economica da superare, ma restate protagonisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, non fissatevi sulle differenze con chi vi vuole bene, siate accomoìdanti e pazienti perchè in questa domenica c'è pericolo di tensioni. Sopratutto dite basta a rapporti con persone che si approfittano di voi senza darvi nulla in cambio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, superate i malinetesi, i complotti che vi sembra di vedere tutti contro di voi, perchè sono causati dalle opposizioni simultanea di tanti pianeti e in molti casi non sono reali, ma solo frutto del vostro stato d'animo agitato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2024: Leone

Cari leone, c'è da riflettere su cosa fare sul lavoro, e in questa giornata sarete colpiti da una certa svogliatezza in amore, forse perchè non ci sono abbastanza stimoli. Se c'è da mettere in chiaro qualcosa nel vostro rapporto, fatelo subito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, in arrivo una bella notizia, un piccolo grande successo personale. Questi pianeti vi sostengono molto bene, sopratutto se vi farete avanti.. Soldi in più e momento ideale per avanzare nuove proposte e imbarcarsi in nuove iniziative.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, mantenere la calma non è facile: in questo momento il vostro proverbiale equilibrio è messo a dura prova. Il weekend è buono per parlare, però a volte è più utile rimanere in silenzio. Se serve quindi e se vi sentite troppo nervosi optate per una pausa di riflessione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione,oggi sentite il bisogno di mettere in chiaro tante questioni, a iniziare da quelle di lavoro. Sfruttate quindi questa domenica per riflettere bene sul da farsi, analizzando in ogni dettaglio la situazione per poi scegliere come agire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, il momento è movimentato, alcuni di voi avranno voglia di vivere una trasgressione. D'altronde, state iniziando una nuova stagione della vostra vita e il successo arriverà dalle nuove avventure e dalla vostra capacità di sperimentarvi in territori inesplorati: lanciatevi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno,oggi il cielo è ancora più bello per le emozioni, e la voglia di costruire qualcosa di importante con la persona che amate si fa sentire prepotente. Ma anche sul lavoro in questo momento è importante trovare i rapporti migliori, i giusti collaboratori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, preparatevi all'arrivo di Venere, perchè a breve potrete decidere cosa fare del vostro cuore: trovare un nuovo amore, rafforzare un rapporto di lunga data, tagliare una relazione che proprio vi sta stretta. In questi giorni dovreste guardarvi dentri e capire cosa desiderate per farvi trovare pronti al momento in cui dovrete essere voi a decidere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci,la voglia di amare finalmente torna e senza aspettare troppo avrete soddisfazioni, anche lavorative. Anche chi è deluso potrà riscoprire un sano ottimismo. Per il momento mantenete la calma perchè questa luna non aiuta il buon umore, ma c'è un antidoto: circondatevi di persone positive.