Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 giugno 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021: Ariete

Cari ariete, in questa giornata sentite di avere delle chiare emozioni quindi potreste anche trovare il coraggio di farvi avanti con qualcuno che vi piace, anzi dovreste. Sul lavoro c'è fortuna, soprattutto se nell'ultimo periodo ci sono stati problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021: Toro C'è ancora qualche problemino di cuore da risolvere ma niente di troppo grave. Sul lavoro bisogna trovare una mediazione e il vero problema è l'aspetto finanziario. Attenzione alle uscite di soldi. Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021: Gemelli Le coppie che stanno progettando di avere un figlio sono favorite. Sul lavoro i problemi da risolvere sono diversi ma niente paura perché le cose miglioreranno a breve. Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2021: Cancro Per i nati sotto il segno del cancro la fine del mese porta belle emozioni. Sul lavoro meglio prendere le distanze da tutte quelle persone che non sopportate più e che non aggiungono nulla di buono nella vostra vita.

