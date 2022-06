Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 giugno 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2022: Ariete

Cari ariete, oggi siete pieni di energia quindi sfruttate al meglio questa giornata sia sul lavoro che in amore. E se c'è qualcuno che vi piace, fatevi avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2022: Toro

Cari toro, oggi le stelle vi rendono un po' pensierosi. Attenzione sul lavoro perché siete al limite delle forze e in amore non fatevi prendere dalla negatività e date spazio anche alle persone che apparentemente sembrano troppo diverse da voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2022: Gemelli

Cari gemelli, questo è il vostro momento di brillare. In amore potrete dare spazio a tutte le vostre emozioni senza pensare più al passato e sul lavoro, ottimo periodo per i creativi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2022: Cancro

Cari cancretti, questa giornata sembra andare un po' a rilento ma con un po' di pazienza riuscirete a fare tutto sia sul lavoro che in amore dove potrete ritrovare un po' della complicità persa con il partner.



