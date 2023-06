Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 giugno 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2023: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché potreste sentire una certa mancanza di stimoli. Per quanto riguarda il lavoro, chi lavora in proprio avrà una bella fortuna. Nella vita, in generale, cercate di prendere le cose con leggerezza perché l'umore ne risentirà in positivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2023: Toro

Cari toro, in amore c'è un po' di lontananza che può portare malumore. La luna opposta vi rende stanchi e sul lavoro attenzione a qualche problema di natura burocratica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore avete voglia di recuperare terreno con il partner e dovreste sfruttare questo momento di fortuna per farlo. Sul lavoro è un periodo buono per le collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 giugno 2023: Cancro

Cari cancretti, in amore bisogna fare delle scelte che porteranno a diversi cambiamenti che, però, sono necessari. Bella questa giornata per concludere progetti e trovare nuovi accodi sul lavoro.



