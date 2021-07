Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, con la luna nel segno sono favoriti i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, bisogna ponderare bene su pro e contro prima di portare avanti un nuovo progetto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021: Toro Cari toro, c'è ancora qualche dubbio per quanto riguarda le relazioni interpersonali ma niente di troppo grave. Per quanto riguarda il lavoro tutto procede bene anche se avete una grande voglia di fare qualcosa di nuovo. Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021: Gemelli Per i gemelli la giornata inizia un po' al rallentatore ma si può recuperare nel pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro, i cambiamenti sono dietro l'angolo ed è un bene per voi che non amate fare sempre le stesse cose. Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2021: Cancro Per i nati sotto il segno del cancro oggi l'amore subirà una piccola crisi. Sul lavoro c'è voglia di fare nuovi progetti per il futuro e le novità non mancheranno ad arrivare.



