Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, questa non è una giornata facile per le questioni di cuore, potreste ricevere un messaggio da un ex con cui avete sofferto molto in passato. Sul lavoro tutto sembra andare a rilento ma bisogna avere pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2022: Toro

Cari toro, in amore non rischiate di mandare tutto all'aria solo per una ripicca nei confronti del partner. Sul lavoro c'è un po' di nervosismo ma bisogna cercare di restare concentrati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore oggi sarebbe meglio non affrontare i problemi a gamba tesa e sul lavoro meglio rimandare la firma per nuovi accordi a domani.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, oggi siete pieni di voglia di fare sia sul lavoro che in amore dove prenderete l'iniziativa per rendere la giornata ancora più speciale.



