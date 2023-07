Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, la luna in buon aspetto regala un bel vigore quindi portate avanti i vostri obiettivi. Avete una grande capacità di risollevarvi anche dopo un periodo di tensione e negli ultimi mesi avete potuto mettere in atto questa vostra dote. Arrivano risposte e in amore va tutto a gonfie vele.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2023: Toro

Cari toro, siete un po' frastornati ultimamente e questo oroscopo è un po' complicato da gestire. In amore ci sono alti e bassi e le coppie fragili hanno vissuto una crisi. Attenzione alla forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, quest'estate regala emozioni quindi lasciatevi andare in amore. È il momento di superare le difficoltà e guardare avanti. Il cielo di oggi è stimolante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, inizia una fase migliore oggi anche se il weekend sarà un po' fastidioso, soprattutto per le uscite di denaro. I progetti lavorativi, però, andranno bene e porteranno successi.



