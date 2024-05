Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 28 maggio 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie la nostra giornata? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questo martedì? A queste e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lettemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 28 maggio 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, buon martedì. La luna è positiva insieme a tanti pianeti che vi vogliono bene vi mandano imput importanti, sfide, nuovi progetti su casa, amore, qualche conto in sospeso che ora risolvere ma ne uscirete vincitori. Fatevi avanti!

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2024: Toro

Cari toro,voi in questi giorni vi sentite tra due fuochi, in bilico tra passato e presente. La seconda metà di giugno sarà bella ma ora vi tocca una revisione contabile ma anche di accordi, collaborazioni, sentite la necessità di un cambiamento liberatorio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli, queste prime settimane di giugno per voi sono veramente molto importanti: amicizie, incontri, relazioni, amore, lavoro, successo, tante occasioni da cogliere. Sta a voi non far passare invano questo cielo strepitoso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, qui parliamo di nuovo di amore perchè voi avete bisogno di amare e di essere amati, conoscienze, amicizie, sensazioni nuove, queste stelle vi incitano a non buttare tutto all'aria nemmeno davanti a una crisi perchè sono pronte ad aiutarvi a recuperare se ne vale la pena.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2024: Leone

Cari leone, maggio è stato un mese di preparazione, ma finallmente ora arrivano tante novità, energie in piena ripresa, tanti progetti, tanta forza e coraggio, mesi importanti per lavoro ma anche per l'amore: sia giugno che, ancora di più, luglio e agosto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, questo è un momento in cui dovete essere forti e non accettare le provocazioni, vi rendete conto che dovete avere a che fare con avversari, invidie, nervosismo, mantente la calma sul lavoro, in amore, con i parenti, in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia, non ricadete nelle trappole del passato, tante cose le dovete semplicemente dimenticare, ma sono in arrivo grandi ricompense, riconferme e bellissime novità. Si possono lanciare e vincere nuove sfide. Fate ance spazio all'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione,dimenticate un maggio pesante a livello fisico e personale, non ne è andata bene una nel corso delle ultime settimane, ma finalmente si volta pagina e preparatevi a grandi cambiamenti: revisione totale della vostra dal 14 giugno in poi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2024: Sagittario

Cari sagittario, siete giù di corda, vi sentite accerchiati, messi da parte ingiustamente, ma voi dovete essere pazienti, attenzione alle provocazioni, sopratutto di pesci e vergine. Non reagite, mantenete la calma, in amore prudenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2024: Capricorno

Cari capricorno,preparatevi a vincere una sfida nella prima metà di giugno poi cambia tutto. Intanto lavorate per costruire e rinnovare quello che volete rinnovare nella vostra vita perchè a fine mese tutto diventerà più faticoso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2024: Acquario

Cari acquario, maggio è stato un momento complesso ma ora, giorno dopo giorno, si recupera, arrivano anche novità in amore. Cielo liberatorio: dovete buttarvi e sfruttare questo bel momento anche ritrovando persone lontane.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2024: Pesci

Cari pesci, si chiude una collaborazione, il vostro orgoglio in questo momento fortissmo, in amore per esempio. Sono in bilico i rapporti part time, attrenzione alle situazioni troppo pesanti, calma e sangue freddo, anche sul lavoro.