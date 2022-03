Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 marzo 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, ottime notizie per l'amore e le storie che iniziano ora sono molto promettenti. Sul lavoro aumenta la vostra creatività ma meglio tenere a bada l'ansia che potrebbe salire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2022: Toro

Cari toro, attenzione oggi perché potreste sentirvi un po' sotto pressione in amore. Sul lavoro è un periodo un po' sottotono anche se da domenica andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2022: Gemelli

Cari gemelli, la giornata di oggi è ideale per cercare l'amore e vivere nuove emozioni. Sul lavoro arriva un momento di recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, oggi siete pieni di energia e avete una grande voglia di ricucire gli strappi del vostro rapporto. Sul lavoro Giove aiuta chiunque voglia cambiare strada e avviare una nuova attività.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 28 marzo 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione