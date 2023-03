Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, questa fine di marzo porta un bel po' di energie rinnovate da riversare tutte in amore. Per quanto riguarda il lavoro ci sono un po' di dubbi ma presto riuscirete a trovare le risposte che cercate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2023: Toro

Cari toro, la giornata di oggi vi vede pieni di voglia di fare quindi cercate di organizzare qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro meglio mantenere un profilo basso e rimandare le decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore potrebbero esserci delle discussioni ma a fin di bene. Sul lavoro ci sono delle insoddisfazioni e questo vi spingerà a riprogrammare da zero il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, tirate fuori tutta la pazienza che avete in amore perché ne avrete bisogno. Sul lavoro attenzione a qualche malinteso con i colleghi.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 28 marzo 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione