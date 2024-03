Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo giovedì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzio 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 28 marzo 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, giovedì 28 marzo 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, ci sono delle novità nel vostro cielo. A Pasqua e Pasquetta avrete la luna nel segno e quindi se potete pensate per tempo a organizzare qualcosa di speciale in questi giorni di festa. Questo è un cielo veramente importante che vi prepara il terreno ai successi futuri. Se avete la persona giusta accanto potete fare progetti importanti, matrimoni, convivenze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2024: Toro

Cari toro, avete una marcia in più in questo momento, ma se ci sono situazioni non risolte o che vi creano problemi è perchè avete colpevolmente rimandato in passato di occuparvene, ora però non potete più fare finta di niente, è arrivato il momento di fare scelte definitive, prendere posizione, agire. La luna opposta vi consiglia di evitare di fare le ore piccole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli,in questo momento meno è meglio, inutile caricarvi di imepgni importanti hce poi non riuscite a portare a termine. In amore dal 5 aprile avrete a sostegno della vostra storia stelle importanti, ma già ora, a Pasqua e Pasquetta avrete dalla vostra un cielo particolare: se avete bisogno di rassicurazioni e chiarimenti metterete la persona che vi interessa spalle al muro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, venere favorevole rende morbidi, interessanti i nuovi amori, anche se diversi, lontani dal vostro ambiente, dalla vostra città. Voi amate il vostro nido e non siete grandi viaggiatori, amate tornare a casa, quindi anche in questa Pasqua, la gita fuoriporta va fatta solo se ne vale veramente la pensa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2024: Leone

Cari Leone, risolvere un problema commerciale, legale, è importante e da qui a luglio arriverà una soluzione. Avete dovuto mettere ordine nei contri, nelle carte e ora i vostri sforzi potranno essere ripagati. In amore tira aria di confronti: o dentro o fuori. Le stelle più importanti di questa settimana le avrete proprio il giorno di Pasqua.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, questa luna è interessante ma venere opposta parla di disguidi d'amore. Se c'è una delusione, una lontananza andrebbe colmata prima di giugno perchè poi vi costringerà giove a fare i conti con le decisioni che rimandate ora. In ambito lavorativo vi consiglio di non lasciare il certo per l'incerto, nemmeno quando può sembrare una buona idea.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, è inutile nasconderlo, gli ostacoli sono mancati, ci sono situazioni che sembravano vicini alla soluzione e poi non è stato così. Voi dovete andare avanti per la vostra strada in questo momento cercando di non farvi condizionare e sopratutto dovete impegnarvi a scegliere con accortezza le persone che vi stanno vicino. Una persona del segno del cancro può creare qualche dubbio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, la luna nel segno porta intuizioni, domenica giornata veramente importante per i nuovi incontri e chissà che, se non è successo finora, ritroviate finalmente la voglia di amare e di lasciarvi andare alle emozioni. Queste stelle proteggono anche le amicizie, progetti in vista di giugno quando finalmente giove non sarà più contro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, convenzioni, regole, in questo periodo vi stanno stretto. Pasqua con la luna nel segno quindi il cielo è già molto vivace e lo diventerà ancora di più in aprile quando sarete carichi, vulcanici effervescenti, anche in amore. Grande ritorno della creatività con cui stupirete tutti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, c'è chi fa il contro alla rovescia, c'è chi è in attesa di una notizia. Il cielo più bello arriva nella seconda parte di aprile, mentre in questi giorni siete chiamati a tirare fuori la vostra grinta da combattenti. Questioni legali, carte, burocrazia ancora vi affliggono. Belli gli incontri da oggi e fino a domenica di Pasqua.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, tra fine febbraio e inizio di marzo è probabile che molti si siano innamorati, il problema dell'acquario in amore è che preferisce amori non raggiungibili, in modo da poter avere sempre una via di fuga, ma se si corre dietro alle fantasie e ai fantasmi invece che scegliere un oggegtto del desiderio più concreto, si rischia solo di perdere tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2024: Pesci

Cari Pesci, Pasqua saerà una giornata indolente, non avrete molta voglia di stare tra le folle ma solo con poche e selzionate persone. Entro maggio è importante chiudere accordi, negoziare contratti e situazioni, non perdete tempo e non tirate troppo la corda. Torna una bella fase creativa che era mancata negli ultimi mesi.