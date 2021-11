Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore potrebbero tornare un po' di polemiche in questa giornata. Sul lavoro bisogna fare attenzione alle relazioni con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2021: Toro

Cari toro, Venere è di passaggio nel segno quindi bisognerebbe sfruttare il suo influsso positivo per vivere al massimo le emozioni. Mercurio non è più contrario quindi sul lavoro c'è un bel recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore bisogna evitare le discussioni che potrebbero diventare abbastanza accese e mettere in crisi il rapporto. Sul lavoro c'è un bel po' di stanchezza accumulata ma dalla prossima settimana andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore aspettatevi belle notizie e altrettanto belle emozioni. Sul lavoro bisogna evitare le complicazioni e sono in arrivo nuovi accordi, soprattutto per i più giovani del segno.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 28 novembre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione