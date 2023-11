Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, oggi la luna è in sestile con Marte e Sole in buon aspetto e Mercurio interessante. Ci sono tanti progetti in vista, solo l'amore è in ritardo sui tempi e le coppie che vogliono andare a convivere o sposarsi, dovranno rimandare. Questa giornata porta buone idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2023: Toro

Cari toro, finalmente torna un po' di stabilità. Di recente avete faticato per mantenere quello che avete creato fino a oggi. Non mollate la presa, almeno fino a maggio del prossimo anno. Ogni giorno c'è un discreto stress da affrontare ma bisogna tenere duro. In amore cercare di ritrovare un po' di serenità prima di dicembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa è una settimana che nasce con qualche nebbia di troppo. Questo senso di insoddisfazione che state vivendo potrebbe avere radici profonde che andrebbero analizzate. Saturno contrario porta cambiamenti che bisogna avere il coraggio di affrontare. Dal prossimo anno Giove sarà nel segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, non è messa in discussione la capacità d'azione ma la forma. Vi sentite stanchi in questo periodo e c'è bisogno di prendersi un momento di riflessione ma dicembre sarà un mese di recupero, anche per quanto riguarda l'amore.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 28 novembre 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione