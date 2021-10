Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché la luna è opposta e potrebbero riaffiorare vecchi dissapori. Sul lavoro avete una grande voglia di cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Toro

Cari toro, siete un po' distratti ultimamente che la via sentimentale sembra passare in secondo piano rispetto a problemi familiari e lavoro. Sul piano professionale sono giorni di contrasti quindi attenzione a non dire troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore potrebbero esserci ostilità ma chi è single potrà fare nuovi incontri. Sul lavoro, bisogna fare delle scelte ma attenzione alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore avete come la sensazione che con il partner non stia andando proprio al massimo. Sul lavoro aspettatevi belle notizie soprattutto se è da un po' che avete questioni in sospeso.



