Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 ottobre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2023: Ariete

Cari ariete, questo weekend parla di sentimenti quindi cercate di spenderlo al meglio. Se ci sono dubbi, parlate adesso e non a novembre con Venere opposta. Sul lavoro avete voglia di superare i vostri limiti. Le idee non mancano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2023: Toro

Cari toro, da metà ottobre una nuvola nera potrebbe aver occupato il vostro cielo con opposizioni planetarie che creano tensioni anche se a livello superficiale. Giove, però, è favorevole e vi farà rendere conto che tante situazioni che sembravano complesse saranno facili da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2023: Gemelli

Cari gemelli, periodo giusto per mantenere la rotta e andare avanti. Avete voluto mettervi in gioco in tanti settori. Potreste costruire qualcosa di bello per il futuro. Prudenza in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2023: Cancro

Cari cancro, avere molti pianeti a favore significa sfruttare al meglio le proprie potenzialità. Sul lavoro c'è un grande slancio, non state chiusi in casa.



