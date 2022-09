Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 settembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2022: Ariete

Cari ariete, l'amore può decollare grazie anche al favore della luna che smette di essere opposta. Sul lavoro c'è GIove che dà una bella mano e vi permetterà di portare avanti un progetto importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2022: Toro

Cari toro, in amore c'è un bel po' di confusione che andrebbe gestita al meglio. Sul piano professionale ci vuole più tranquillità, ultimamente state affrontando tutto con grande agitazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, questo mese l'amore busserà alla vostra porta quindi fatevi trovare pronti. Sul lavoro prima di fare scelte importanti, confrontatevi con qualcuno di cui vi fidate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore non fatevi prendere dal nervosismo, cercate di essere un po' di razionali. Sul lavoro con la calma riuscirete a portare avanti tutti i progetti ancora in sospeso.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 28 settembre 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione