Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, c'è tensione nell'aria per un nuovo progetto che dovrebbe partire a breve. Avete voglia di ritrovare un po' di libertà d'azione e serenità. Tutte le polemiche che ci sono state in amore di recente andrebbero risolte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2023: Toro

Cari toro, è in arrivo un cambiamento positivo nella vostra vita. Tanti di voi tra giugno e agosto hanno avuto problemi legati ai soldi o alla casa ma adesso, piano piano torna un po' di serenità. Giove nel segno regala belle occasioni, sta poi a noi saperle cogliere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, le ultime giornate sono state un po' pesanti quindi cercate di ritrovare un po' di serenità. In amore bisogna capire cosa funziona e cosa no e non rinviare un chiarimento con il partner.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2023: Cancro

Cari cancro, avete una gran voglia di farvi sentire e farvi valere. Sul lavoro c'è stata una delusione e per questo siete un po' delusi. L'amore va ritrovato.



