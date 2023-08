Oroscopo Paolo Fox oggi 29 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, le buone intenzioni non mancano e c'è voglia di amare e condividere. Dopo un periodo di stallo molti si lanceranno con nuove e brillanti idee, magari da condividere con persone fidate. Riuscirete inoltre a farvi rimbalzare addosso critiche e invidie in ambiente lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 agosto 2023: Toro

Cari toro, alcuni affari economici in ballo si risolveranno entro il mese di settembre anche se il momento esige di fare un po' di ordine. Le coppie di lungo corso saranno sottoposte a importanti prove; tutti gli altri hanno invece voglia di vivere nuove esperienze emozionanti: l'ideale sarebbe progettare qualcosa di bello entro la fine del prossimo mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, scalpitate per rimettervi in gioco e siete in tal senso favoriti da un interessante concentrato di emotività e umorismo. Certo, non tutto fila liscio: dall'esterno giungono provocazioni e discussioni. In tale circostanze è necessario armarsi di buona pazienza e attendere periodi migliori per attuare importanti progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, se la sfera sentimentale vive attualmente una fase di stallo, quella lavorativa scalpita e prevede un settembre molto ricco. Alcune speranze e risposte si sono infrante contro il muro, costringendovi a ripensare, anche interamente, ad azioni e progetti.



