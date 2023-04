Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2023: Ariete

Cari ariete, in questa giornata arriva il momento di affrontare i problemi di cuore una volta per tutte e andare avanti. Un nuovo amore è dietro l'angolo e sul lavoro aspettatevi belle notizie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2023: Toro

Cari toro, questo weekend vi vedrà molto attivi e pieni di energie positive da riversare in amore. Sta per arrivare un momento di grande forza che vi farà fare un salto di qualità sia nella vita privata che sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata vi sentite un po' sopraffatti e stressati, come se il mondo ce l'avesse con voi. Cercate di combattere questa sensazione negativa per fare qualcosa di bello insieme al partner. Sul lavoro stanno per arrivare un po' di soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2023: Cancro

Cari cancro, in questa giornata potrete liberarvi di un macigno che vi stavate portando dentro da un po'. L'amore torna a regalare emozioni e il lavoro, finalmente, sarà vissuto con un po' più di leggerezza.



