Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 29 aprile 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 29 aprile 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, buona nuova settimana! Finalmente potete liberarvi di situazioni difficili e di un pò di grande frenesia che segnato il mese di aprile,m che vi ha portato tanti impegni e anche stress e ansia, ora potete rilassarvi un pò.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2024: Toro

Cari toro, questo periodo vi sta portando cambiamenti radicali, dovete trovare il coraggio di abbracciarli, non resistete perchè si parla di grandi trasformazioni. Oggi arriva venere nel segno, datevi da fare e apritevi al possibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, siete in lento recupero, in attesa di giove che arriverà a giugno, sta già ripartendo un pò tutto. Il primo periodo del 2024 non è stato facile, sopratutto per l'amore e i rapporti personali. Liberate la fantasia è il vostro super potere sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, anche oggi la vostra giornata è disturbata dalla luna opposta, attenzione ai soldi, alle carte e ai rapporti con gli altri, vi siete arrabbiati tanto ma finalmente vi siete fatti sentire e ora qualche cosa avete ottenuto, avanti per la vostra strada.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2024: Leone

Cari Leone, in amore oggi fate molta attenzione alle polemiche, perchè maggio metterà a dura prova i rapporti con gli altri e anche le relazioni durature delle coppie solide. Sul lavoro invece, momento di studio per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, luna e venere sono favorevoli e finalmente vi regalano belle giornate, date spazio all'amore e agli affetti famigliari perchè queste stelle vogliono che dedichiate più tempo alle emozioni, arrivano proposte sul lavoro, porte aperte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, questa luna è faticosa, ci porta ancora dubbi, indecisioni, momenti di imbarazzo, di insofferenza e di nervosismo. La giornata sarà piacevole solo se vi fate scivolare le cose addosso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, nella vostra vita c'è ancora qualche tensione di troppo. L'amore diventa all'improvviso un punto interrogativo, è colpa di questa venere dispettosa, avete da fare sul lavoro e siete distratti in amore, è questo in realtà che crea i veri problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, per voi non ci sono state ultimamente tante soddisfazioni e questo vi provoca malcontento perchè vi ritenete poco gratificati, ma ora c'è una nuova maturità, nuove prospettive, anche in amore si torna a parlare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, maggio per voi sarà un mese veramente importantissimo, arrivano incassi materiali e morali, bellissmo l'amore e i sentimenti con questa venere che da oggi vi sostiene, anche sul lavoro si torna a correre e a vincere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, buon inizio settimana. Vivete ora una situazione interessante, ma dovete liberarvi di qualche peso, di qualche fardello che vi rallenta, sopratutto in amore. Nelle prossime settimane riuscirete a comunicare la vostra voglia di leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci,si parte bene questa settimana, con una bella luna favorevole, e venere che torna a sostenervi, spazio all'amore ma anche concentrati sul lavoro: entro maggio vanno chiusi accordi e definiti i nuovi progetti nei minimi dettagli.