Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, entro venerdì riceverete una bella notizia di carattere sentimentale, preparatevi ad accoglierla. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po' pensierosi anche se il 2022 inizia con una bella dose di positività.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2021: Toro

Cari toro, la luna è contraria oggi e fa qualche piccolo dispetto all'amore. Sul lavoro c'è un bel po' di agitazione quindi cercate di non stancarvi troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, è arrivato il momento di mettere in chiaro le cose importanti della vostra vita privata. Sul lavoro sentite l'esigenza di apportare qualche cambiamento anche perché lo stress è molto alto nell'ultimo periodo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, oggi in amore sarebbe meglio tenere un profilo basso ed evitare scelte troppo impegnative. Il periodo è ideale invece per il lavoro e soprattutto per trovare nuove occupazioni, ma bisogna agire subito, entro aprile 2022.



