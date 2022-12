Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, questi giorni di festa vi hanno ricaricato di energie positive che non vedete l'ora di riversare in amore. Sul lavoro prendete questo periodo per imparare a godervi un po' di tempo libero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2022: Toro

Cari toro, queste stelle parlano di belle emozioni quindi sfruttatele per organizzare qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro è arrivato il momento di fare un salto di qualità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli questa giornata dovreste dedicarla al relax e a voi stessi, così anche il più piccolo dubbio d'amore si chiarirà. Sul lavoro, continuate con questo entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore tutto sta andando bene quindi non fatevi paranoie inutili. Sul lavoro tirate fuori la determinazione e dimostrate di che pasta siete fatti.



