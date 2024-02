Oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo giovedì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 22 di febbraio 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, giovedì 29 febbraio 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, buona giornata. Da qualche settimana voi siete piuttosto sotto pressione, ma marte e venere ora sono in aspetto buono e segnano una grande ripresa sia nel morale, sia sopratutto nel fisico. D'altronde la primavera è la stagione della vostra grande rinascita e da qui ad aprile tutto andrà meglio. In questo momento i nuovi incontri sono favoriti e, se siete stati in crisi c'è la possibilità di una riconciliazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2024: Toro

Cari toro, curate il fisico perchè venere e marte hanno teso tanto la corda e in questo momento siete sotto stress, alcuni di voi sono addirittura stremati. Avete molto bisogno di riprendere fiato e il pessimismo non vi aiuta ad affrontare nel migliore dei modi le giornate. Sappiate che anche chi vive situazioni che in questo meomento appaiono complesse, ne potrà uscire tra qualche settimana, non perdete la fiducia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, la vostra grande condusione e i tanti dubbi che vi attanagliano oggi sono conseguenza del fatto che non sapete ancora cosa sarà sul lavoro, avete scelte da fare ma non avete chiaro in che direzione andare. Possibile che abbiate dovuto chiudere progetti in cui credevate e quindi siate reduci da delusioni cocenti. Fatto sta che oggi lo stress è troppo, situazioni impreviste anche in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, siate ottimisti, guardate avanti con fiducia perchè, da questo momento in poi potete vincere ogni sfida, e tante belle opportunità vi attendono. E' possibile che vi imbattiate in un amore imporvviso, un colpo di fulmine. La vostra capacità di azione è al massimo, grande ripresa anche sul lavoro

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2024: Leone

Cari leone, l'amore viene ora in secondo piano. Il lavoro vi distrae, avete tante situazioni che vi preoccupano da gestire e da affrontare, quindi anche i sentimenti sono un pò trascurati e in dubbio. E' un momento, appena riuscirete a liberarvi dai troppi pensieri tornerà la serenità anche in coppia e in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, avete vissuto nelle scorse settimane giornate belle e intense. Le buone notizie avute e le tante cose belle avvenute a inizio mese ora sono da approfondire. Buone intuizioni. Accordi, negoziati, contratti: cercate di chiudere: entro maggio vanno conclusi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, qualcosa ancora non va bene nel vostro cielo che è stato tanto pieno di tempeste ultimamente ma almeno finalmente riuscite a comunicare e a dire ciò che non va e, se necessario, anche ad arrivare a dire basta, sia in amore che sul lavoro dove c'è problema da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, nella giornata di oggi questa bella luna nel segno favorisce intuizioni, sarà un giorno prezioso da sfruttare a patto di mantenere i nervi saldi: non vi arrabbiate e fatevi scivolare le cose addosso, buone notizie in arrivo, anche in amore, c'è solo da pazientare qualche altro giorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, se state lavorando su un progetto ci sono buone possibilità che questo abbia successo. Preparatevi al weekend che sarà molto bello per voi, perfetto per godervi l'amore amore e recuperare il tempo perduto. Andate ormai di corsa, ma attenzione alle tensioni che per questo possono nascere sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, voi non prendete niente alla leggera ma in certi casi è sbagliato prendervi più responsabilità e impegni di quelli che riuscite ad onorare. Torna la possibilità di ricucire strappo in amore: se vi siete pentiti di aver tagliato troppo bruscamente i ponti con qualcuno ora è possibile recuperare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario,siete cambiati e avete cambiato idea su cosa volete fare nella vita. Chi non vi sta dietro e non viaggia alla vostra velocità rischia di sentirsi spiazzato, confuso e quindi di allontanarsi. Venere chiede chiarezza quindi fate lo sforzo di comunicare chiaramente ciò che volete a chi vi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, qualcosa sta cambiando: sentimenti ritrovati, conferme sul lavoro, tutto va meglio. Attenzione solo a possibili contrasti con ariete, leone, gemelli, ma per voi grande recupero.