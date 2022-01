Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, questo fine settimana si preavvisa abbastanza problematico quindi massima attenzione nei rapporti con il partner. Per quanto riguarda il lavoro il periodo è interessante da vari punti di vista, soprattutto per gli investimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2022: Toro

Cari toro, sono diversi i pianeti che avete a favori oggi e sentite di nuovo la voglia di amare. Sul lavoro arrivano belle notizie, sopratutto per chi lavora come libero professionista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, questa mattinata è abbastanza sottotono quindi cercate di spostare gli appuntamenti al pomeriggio dove si recupera. Sul lavoro avete tante belle idee e finalmente potrete mettere il punto su un problema del passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, il cielo di oggi è un po' particolare quindi meglio prendere queste giornate con le pinze. Sul lavoro sono molte le cose che troveranno una soluzione già da metà febbraio.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 29 gennaio 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione