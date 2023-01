Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 gennaio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2023: Ariete

Cari ariete, bello questo fine settimana per affrontare tutte le questioni spinose in amore che fino a oggi non avete avuto il coraggio di affrontare. Sul lavoro bisogna fare delle scelte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2023: Toro

Cari toro, questa domenica bisognerà risolvere un problemino nella coppia che vi state trascinando da un po'. Sul lavoro avete accumulato un po' di stanchezza ma oggi ci sarà modo di ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2023: Gemelli

Cari gemelli, bella questa giornata per i sentimenti ma dovrete essere bravi a scacciare via qualche dubbio che potrebbe assalirvi. Sul lavoro bisogna tirare fuori un po' più di convinzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2023: Cancro

Cari cancretti, questa giornata parte con un po' di pensieri ma dovrete sforzarvi di non cadere nel malumore. Sul lavoro preparatevi perché presto inizierà una nuova fase di cambiamento.



