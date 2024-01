Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 29 gennaio 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 29 gennaio 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, la settimana inizia in maniera un pò dubbiosa: siete preoccupati, qualcuno ha problemi che rigfuardano la famiglia, altri sono concentrati per un malessere che si è acuito, insomma è un periodo contrassegnato dall'agitazione. Non trascurare la forma e cercate l'appoggio di chi vi vuole bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2024: Toro

Cari toro, ecco giornate attive tutte da sfruttare per voi., Alcuni di voi si stanno chiedendo se è giusto continuare ad andare avanti su una certa strada o se sia arrivato il momento di cambiarla, sul lavoro, per chi ha attività in proprio, questo è un buon momento per diversificare la propria attività. In amore calma piatta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, queste giornate portano buone buone speranze, incontri validi, amicizie intriganti, sfruttate questo cielo per le relazioni già da ora ampliando il giro delle amicizie e approfondendo i rapporti già in atto, perchè sta arrivando una venere favolosa che dovete essere pronti a sfruttare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro,le opposizioni ti rendono altalenante come umore, in realtà sia giove che Saturno vi sostengono ancora e questo vuol dire che alla fine si cade in piedi, ma in questi giorni ritardi, tutto diventa più complicato da gestire e rallentato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2024: Leone

Cari leone, queste sono giornate di riflessione ma anche attive. Se cerchi amore nuovo la troverai, se invece vuoi recuperare un rapporto, riflettendo riuscirai a capire se è il caso di insistere o invece è meglio tagliare, per i single incontri non fondamentali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, queste sono giornate interessanti, arriverà un piccolo grande successo entro metà febbraio. In amore non chiudetevi in voi stessi e se state affrontando una crisi confrontatevi, parlatevi, chiarite, ne uscirete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, anche oggi farete un pò di fatica, in questo momento ci sono cose che vanno riviste. Siete agitati e rischiate di dire cose sbagliate, sopratutto perchè sta crescendo la sensazione di non essere abbastanza gratificati per quanto ci si impegna. Attenzione alle reazioni d'istinto e alle parole di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, una settimana interessante questa che arriva per voi. Siete già in pista per novità interessanti, se aspettate risposte abbiate pazienza perchè arrivano il prossimo mese. Non sottovalutate nuovi incontri che a lungo andare possono trasformarsi in qualcosa di interessante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, oggi siete un pò confusi ma sempre pronti all'azione: immaginazione e avventure è questo quello che desiderate e la materia di cui è fatto il vostro mondo. Potrebbero arrivare lettere o raccomandate che vi chiedono di saldare conti, rischio distrazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno,tutti i pianeti tifano per voi, siete veramente carichi, potete ottenere di più sia sul lavoro che in amore. Le stelle stanno facendo il possibile, ora tocca a voi rimboccarvi le maniche, darvi da fare e sfruttare il momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, bisogna iniziare a pensare che sta arrivando Venere, non solo per chi cerca amore ma anche per chi cerca novità. A volte la buttate troppo sullo scherzo e la vostra ironia viene scambiata per mancanza di serietà anche se poi non è vero. Cercate di calibrare meglio quando si può scherzare e quando invece, chi avete davanti, si aspetta un atteggiamento diverso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, questa giornata nasce con la luna opposta. In questo periodo dovete imparare ad essere un pò più egoisti, se pensate che qualcuno si approfitta di voi passate oltre. Possibili discussioni, ma cercate di fare pace presto.