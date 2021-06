Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 giugno 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Ariete

Bella questa giornata di martedì per i nati sotto il segno dell'ariete. E' tanta la vitalità che sarà protagonista anche delle prossime settimane. Bisognerebbe sfruttare questo momento per lavorare a qualche nuovo progetto in vista dell'arrivo del prossimo autunno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Toro

Va tutto un po' a rilento nella vita dei nati sotto il segno del toro ma potrebbe anche darsi che voi stessi stiate frenando la vostra avanzata. Potrebbe dipendere dal fatto che negli ultimi giorni non vi siete sentiti proprio al top della forma. Ad ogni modo, prudenza in amore, soprattutto nei primi giorni di luglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Gemelli

Cari gemelli, oggi potreste sentirvi un po' sotto pressione, potrebbe esserci anche un calo fisico e qualche dubbio a livello psicologico. Niente paura, però, perché le decisioni importanti andranno prese a luglio. In amore rimandate le discussioni, soprattutto se ci sono stati problemi nella coppia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021: Cancro

Oggi, cari cancretti, potrete contare su una bellissima luna che regala emozioni. Avete iniziato a recuperare anche se il prossimo anno sarà la vostra vera rivincita. Per ora, però, inizia a muoversi qualcosa. In amore abbattete i muri e lasciatevi andare.

