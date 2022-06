Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 giugno 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2022: Ariete

Cari ariete, questa giornata vi vede con un calo di energia, tutta colpa della luna che fa qualche dispetto in amore. Sul lavoro è un periodo di forza, via libera a nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2022: Toro

Cari toro, se siete single, non chiudetevi in casa, questo è il momento ideale per incontrare l'anima gemella. Sul lavoro arrivano belle conferme e anche novità da cogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore il cielo parla di una giornata piena di vitalità. Sul lavoro, invece, meglio non farsi prendere dall'agitazione. Bandita ogni forma di polemica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2022: Cancro

Cari cancretti, belle notizie per l'amore con la luna favorevole che regala forti emozioni. Sul lavoro bisogna avere pazienza e i guadagni, così come le soddisfazioni, arriveranno.



