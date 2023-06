Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 giugno 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2023: Ariete

Cari ariete, se ci sono problemi da ridolvere nella vostra vita non prendertela con il 2023, perché si tratta di fastidi e difficoltà economiche nate prima, nel 2020-2021. Adesso siete certi che state facendo cose importanti per voi stessi ma c'è ancora qualcosa da chiarire. L'amore è importante con Marte intigante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2023: Toro

Cari toro, c'è tanta stanchezza nell'aria e nervosismo anche se Giove nel segno dà forza. Questo anno si risolveranno diversi problemi ma bisognerà anche fare i conti con mesi un po' nervosi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2023: Gemelli

Cari gemelli, c'è un po' di noia nella vostra vita e avete la sensazione di volere fare qualcosa in più. Attenzione ai soldi. Sul lavoro meglio fare buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2023: Cancro

Cari cancretti, buona questa giornata ma sono troppe le cose da fare. Giove non è più contrario e sul lavoro si inizia a vedere qualche risultato. Bisogna dare spazio alle occasioni, è importante capire che se le cose cambiano non vuol dire che vanno male.



