Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, arriva un weekend pieno di emozioni con questo agosto dietro l'angolo pronto a portare tante novità nella vostra vita, specialmente quella privata. Dal punto di vista lavorativo continuate a impegnarvi perché i risultati arriveranno molto presto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2023: Toro

Cari toro, fate di tutto per non lasciarvi andare alla negatività in questi giorni. Dopo un periodo difficile la cosa migliore da fare è ritrovare un po' di energia ma anche di positività. In amore meglio seguire l'istinto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, è arrivato il momento di affrontare tutto ciò che in amore non sta funzionando. Sul lavoro ci sono sempre più responsabilità ma affrontatele senza farvi prendere dall'ansia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, in amore arrivano belle notizie sia per chi è in coppia che per chi cerca l'anima gemella. Sul lavoro le cose da fare sono tante ma con il giusto impegno riuscirete a concludere tutto. Non spaventatevi.



