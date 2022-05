Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 maggio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2022: Ariete

Cari ariete, saranno tante oggi le occasioni per incontrare la persona giusta quindi non state in casa. Sul lavoro meglio non essere troppo polemici, tenete un profilo basso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2022: Toro

Cari toro, in amore vi trovate a vivere un momento particolare e forse dovete scegliere tra due persone. Sul lavoro arrivano nuovi accordi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2022: Gemelli

Cari gemelli, il cielo di oggi favorisce i sentimenti e anche quella che sembrava una sola amicizia potrà trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro arrivano novità interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2022: Cancro

Cari cancretti, attenzione in amore, potreste sentirvi un po' distaccati dal partner ma meglio parlarne. Sul lavoro non manca la tensione e potrebbe esserci anche un litigio con i colleghi.



