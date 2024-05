Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo mercoledì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno della Festa dei Lavoratori? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, mercoledì 29 maggio 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, buon mercoledì. Questo è un cielo di grande forza per voi, In particolare queste stelle sono davvero tanto interessanti per incontri ed emozioni, già vi anticipiamo che l'estate sarà galeotta, scelte da valutare sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2024: Toro

Cari toro,se qualcuno si è allontanato e voi avete sofferto per questo oggi vi rendete conto finalmente di aver fatto in realtà grande pulizia della vostra vita: ora è tutto più chiaro. E voi, archiviato il passato potete guardare avanti con fiducia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli, sole, venere, giove attivi. L'amore vi chiama. Occasioni importanti per nuovi incontri, giornata tutta da sfruttare, le passate preoccupazioni passano e le soluzioni sono a portata di mano, spazio alle amicizie e nuove conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, anche per voi arriva l'amore, guardatevi intorno e fatevi avanti, vale anche sul lavoro dove potete farvi notare. Anzi, in realtà c'è già chi vi sta osservando con attenzione da un pò di tempo: dimostrate cosa sapete fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2024: Leone

Cari leone, buon mercoledì. Dimentichiamo maggio, questa luna opposta oggi e domani vi porta a dover riguardare questioni pratiche, carte, burocrazia, conti, voi siete sempre audaci quindi vi invitiamo a dimostrare più coraggio in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, dovete tenere sotto controllo ansia e emotività, dubbi da fugare, in questi giorni vi servirà molta pazienza. Dovete cercare di recuperare tranquillità, sopratutto in famiglia, a attenzione a chi vi affidate, c'è il rischio che alcune persone siano false.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia, voi volete tamponare una falla e ritrovare la forza che infatti sta davvero tornando, regalandovi giornate piene di energia e positività. E' solo l'inizio di un'estate davvero promettente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione,buon mercoledì.Luna dissonante significa qualche problemino sul fronte famigliare e un pò di stanchezza, state meglio di quanto stavate una settimana fa ma mettete in conto un paio di giorni nervosi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2024: Sagittario

Cari sagittario, tutte queste opposizioni planetarie vi dovrebbero far chiedere chi sono i vostri avversari o chi potrebbe essere contro di voi? Siete sotto attacco: arrivano critiche, polemiche, accuse. Attenzione alle provocazioni: non ci cadete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2024: Capricorno

Cari capricorno,uscite da un maggio bellissimo ma le buone stelle durano ancora, almeno fino alla prima metà di giugno. In amore dovete rimettervi in gioco, è il momento buono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2024: Acquario

Cari acquario, anche voi andate forte finalmente, e anche ciò che credete irrealizzabile è alla vostra portata. Tranquillità, amore, nuovi incontri e nuove avventure sul lavoro. Tutto è possibile, basta esprimere i vostri desideri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2024: Pesci

Cari pesci,siete un pò sotto pressione in questo momento, sopratutto a rischio scontro con capricorno e pesci. Le intuizioni sono migliori da domani, intanto fate chiarezza e sopratutto non fatevi prendere dal nervosismo e non fate saltare rapporti che possono essere ancora importanti per voi.