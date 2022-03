Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 marzo 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, la fine del mese porta positività e nuove energie in amore. Per quanto riguarda il lavoro potreste essere un po' dubbiosi sulle prossime mosse.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2022: Toro

Cari toro, arriva una bella dose di energia in amore che andrebbe sfruttata al massimo. Per quanto riguarda il lavoro, meglio rimandare le questioni in sospeso alla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore dovreste cercare di discutere con il partner faccia a faccia per chiarire. Sul lavoro non siete del tutto soddisfatti ma impegnatevi a progettare un nuovo futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore bisogna avere pazienza. Per quando riguarda il lavoro, invece, le stelle aiutano anche se potrebbero nascere battibecchi o malintesi in ufficio.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 29 marzo 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione