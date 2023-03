Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi parte con Giove che vi dà una bella spinta in ambito sentimentale ma anche lavorativo. In ufficio sentirete una forte ma sana competizione con gli altri che vi spingerà a fare di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2023: Toro

Cari toro, l'oroscopo di oggi parla di una giornata che può regalare tanto dal punto di vista amoroso. Sul lavoro, invece, è arrivato il momento di ripartire da zero a causa di qualche piccola avversità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata parte con un po' di stanchezza, fate attenzione in amore. Sul lavoro tirate fuori tutta la pazienza che vi è rimasta perché ne avrete bisogno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2023: Cancro

Cari cancro, bene per i single che potranno fare incontri molto interessanti. Per quanto riguarda il lavoro arriva finalmente un momento di relax dopo un periodo abbastanza stressante.



