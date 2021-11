Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, ci vuole un po' di attenzione e cautela in amore, soprattutto prima di parlare di determinati argomenti. Sul lavoro c'è un po' di nervoismo ma è anche un po' colpa del cielo avverso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2021: Toro

Cari toro è arrivato il momento di fare delle scelte. Le prossime 48 ore sono fondamentali per l'amore e soprattutto per capire se una storia è importante o no. Sul lavoro il periodo è molto stimolante ma cercate di sistemare i conti in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore la giornata di oggi è molto tranquilla quindi godetevela senza pensieri. Sul lavoro arrivano belle notizie e i problemi dello scorso anno possono finalmente essere risolti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, attenzione in amore con luna e Venere contrari che vi insinuano non pochi dubbi nella mente. Mi raccomando, però, non rivangate le tensioni del passato. Sul lavoro c'è tanto da fare ma per ora non arrivano grandi opportunità.



