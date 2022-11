Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 novembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore sarebbe meglio chiarire con il partner ciò che non sta funzionando della vostra relazione. Sul lavoro arrivano belle novità ma attenzione alle uscite di denaro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2022: Toro

Cari toro, in amore non siete molto soddisfatti e vi sentite messi da parte dal partner. Sul lavoro c'è qualche tensione da affronta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, Venere opposta crea qualche problemino d'amore, soprattutto alle coppie stabili. Sul lavoro sarebbe meglio fare più attenzione ai colleghi e al rapporto con i capi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore c'è un bel po' di insicurezza che andrebbe affrontata. Sul lavoro cercate stabilità anche se adesso vivete ancora un po' allo sbaraglio.



