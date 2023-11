Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, ci sono giornate in cui bisogna prendere le distanze da ciò che ci circonda ma è anche vero che in questo periodo potreste essere arrabbiati e cercare giustizia. In amore questo è un periodo di revisioni. Serata sottotono, attenzione a non reagire alle polemiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2023: Toro

Cari toro, questo è un periodo di revisione positiva di tutto quello che avete fatto negli ultimi tempi. Nelle questioni legali e se c'è da sanare un problema di soldi, agite entro maggio del prossimo anno. In amore se c'è un problema cercate di risolverlo entro i primi di dicembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, oggi avrete un grande successo. La luna è interessante e ne beneficia l'umore ma anche il lavoro. Il mese di dicembre sarà interessante per l'amore. Tutti gli amori soffocati dagli impegni devono essere liberati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, le stelle di mercoledì aiutano ma ci sono ancora conflitti aperti. La vostra bravura potrebbe disturbare qualcuno. Le coppie che hanno discusso e dato spazio a gelosie saranno più tranquille a dicembre.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 29 novembre 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione