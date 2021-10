Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore c'è una gran voglia di fare pace con qualcuno con cui ci sono stati problemi. Sul lavoro entro fine mese ci potrà essere un nuovo accordo da firmare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Toro

Cari toro, in amore il mese di ottobre si conclude con belle emozioni da vivere a pieno. Per quanto riguarda il lavoro la situazione resta statica ma si prevedono novità in vista del prossimo mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore se sentite l'esigenza di far sentire la vostra voce, fatelo entro domani. Sul lavoro è arrivato il momento di tirare le somme e capire da che punto ripartire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore siete di fronti a un bivio ed è arrivato il momento di fare una scelta importante per il futuro. Sul lavoro, invece, stanno per arrivare informazioni importanti.



